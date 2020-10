In un’intervista a Verissimo Andrea Damante ha confermato che Giulia De Lellis sta insieme al suo (ex?) amico Carlo Gusalli Beretta. Giuliona poche ore dopo la trasmissione si è detta tranquilla ed ha anche aggiunto di avere la coscienza pulita.

Nonostante tutto molte follower dell’influencer continuano ad accusarla di aver tradito il dj veronese e stamani la ragazza ha deciso di rispondere ad una di loro: “Dire che ho tradito mi sembra un po’ grave cavolo. – ha scritto Giulia De Lellis rispondendo nei commenti – Poi se fa comodo raccontarlo tanto per ridere ok, ma fino ad un certo punto. Portate pazienza ma la mia testa non arriva al marcio dove arrivano altri”.

Intanto il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto della vulcanologa insieme al suo nuovo ragazzo.

Non capisco tutta questa rabbia e voglia di insultare che hanno certe fan dei “Damellis”. Tranquille, al massimo adesso sarà Andrea a scrivere un bel libro “Gli amici stanno bene con tutto, anche con le mie ex”.

#damellis GIULIA finalmente ti fai sentire, BASTA!!! — maria (@maria76925302) October 29, 2020

Visto che con la coscienza pulita si può fare tutto perché non ti riveli col tuo nuovo fidanzato?🤣mi sembra che tanto pulita allora non è!😅#damellis pic.twitter.com/Ir6lCkPLkC — Nicla (@Nicla451657612) October 29, 2020

Gdl nega il tradimento.Anche Dama lo negava al https://t.co/Ez7mE6VSJN se lui ha ammesso la colpa,lei sicuro non lo farà mai anzi dirà sempre il contrario! Lei che ha una relazione con l’amico, conosciuto tramite Dama quest’estate! Gdl non hai bisogno di confermare ! #damellis pic.twitter.com/eth6ciFW8A — Thdggufjj (@thdggufjj) October 28, 2020

Damante su Giulia De Lellis e Carlo.

“Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa. Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai messo con le fidanzate dei miei amici”.