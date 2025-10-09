23.2 C
Giulia De Lellis mamma: le verità sul parto a Roma

Giulia De Lellis mamma: le verità sul parto a Roma

Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma di una bambina chiamata Priscilla. Da giorni circolano voci sul presunto parto dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Oggi, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha annunciato che la piccola sarebbe nata all’ospedale Gemelli di Roma.

Tuttavia, la notizia non è stata ufficialmente confermata dai diretti interessati. Secondo Rosica, in questi giorni De Lellis avrebbe cercato di smentire i rumors pubblicando su Instagram storie in cui il suo pancione è ancora evidente. Si tratterebbe però di video preregistrati, condivisi con l’intento di “vendere l’esclusiva a un giornale”.

Se le informazioni si rivelassero veritiere, non sarebbe sorprendente che De Lellis volesse mantenere un certo riserbo. Infatti, quando si diffuse la notizia della nascita della figlia di Alessandra Amoroso, prima che fosse la cantante stessa a comunicarlo, Giulia aveva preso posizione, affermando che spetta sempre ai genitori annunciare eventi così significativi, e non ad altri.

Nella mattina dell’8 ottobre, Giulia De Lellis ha pubblicato una foto sui social, chiarendo ogni dubbio riguardo al presunto parto.

