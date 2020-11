Un abito Versace? Un costosissimo paio di scarpe Louboutin? Oppure un nuovo ghostwriter? Cosa avrà regalato Carlo Beretta a Giulia De Lellis? I due fanno sul serio, stanno cercando casa a Milano per andare a convivere al più presto. Intanto il rampollo però ha deciso di fare un curioso cadeau alla sua fidanzata. Stando a quanto riporta il settimanale Chi il biondino avrebbe donato a Giuliona un fucile rarissimo con il suo nome serigrafato.

“Il giovane imprenditore ha regalato alla sua compagna un dono molto particolare: un fucile ricercatissimo e dall’ingente valore economico, serigrafato con il nome e il cognome di lei. Si tratta di un regalo che ha lasciato sorpresa Giulia De Lellis, ma che ha accettato con il sorriso. […] Una cosa è certa, Giulia e Carlo fanno davvero sul serio: stanno cercando casa insieme, a Milano, ed entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie. Le cose procedono al meglio per questa nuova coppia. Pare che anche la “suocera” abbia dato il suo consenso alla frequentazione e tutto fili per il verso giusto”.

Per chi non lo sapesse, la famiglia di Carlo produce fucili da generazioni. Resta il fatto che non so cosa possa farsene la vulcanologa di un fucile pregiato. Vedremo presto Giulia De Lellis a caccia insieme al suo nuovo fidanzato?

Carlo e Giulia De Lellis, le foto del settimanale Chi.

A me non piace per niente che questo Carlo abbia regalato a Giulia un fucile personalizzato, che orrore 😰 — Kitri dancer (@classicalball85) November 25, 2020