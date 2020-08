Ognuno ha le dive pop che merita e se in USA tutti sono rimasti sotto choc per l’incontro tra Madonna e Lady Gaga, in queste ore in Italia sui social c’è un video che sta generando parecchio chiacchiericcio, la clip in questione è quella dell’incontro tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. La vulcanologa è in vacanza in Sardegna nella stessa località dei Ferragnez, che ha incontrato durante una cena martedì sera.

L’ex di Damante si è trattenuta pochi minuti per salutare e scambiare qualche parola con il rapper e la moglie. I presenti riferiscono di un clima tranquillo e di cordialità, insomma nessuna catfight, in barba a chi le voleva nemiche o rivali. Sarò una vipera, ma ammetto che mi manca la De Lellis in modalità “vai a giocare un po’ più in là”.



A Verissimo Giuliona ha speso delle belle parole per Chiara Ferragni.

“Sono onorata di questo, intanto Chiara Ferragni è un’icona, è nata prima di tutti. È stata lei la prima. Poi siamo secondo me un po’ diverse, lei è più grande, ha una famiglia, un meraviglioso bambino. Io sono un po’ più giovane, ho un modo diverso di comunicare. Io sono nata in un programma che racconta storie, lei è nata magari in un tempo in cui si facevano solo foto. Quindi anche il nostro modo di comunicare è un po’ diverso. Però ovvio che se viene fatto un paragone del genere a me fa solo che piacere. Se mostrerò mio figlio come lei fa con Leone? Sinceramente non lo so. Nel senso, non sarebbe un problema. Sicuramente condividerò anche mio figlio… quindi la capisco. Non ti dico sempre o tanto come fa lei, però da una parte è così bello suo figlio, la capisco”.

L’incontro tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: il video.