Un film per Giulia De Lellis, che si dà al cinema dopo aver annunciato il suo debutto sul grande schermo. L’influencer, attraverso la sua pagina Instagram, ha infatti spiegato ai suoi follower di essere attualmente impegnata nelle riprese di un film accanto a Fabio Volo e Nino Frassica. Le riprese si stanno girando a Roma e questo dettaglio viene anche confermato dalle diverse IG stories dell’attrice in cui ha confidato ai fan che in questo periodo è costretta a spostarsi spesso da Milano a Roma. Secondo le prime indiscrezioni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne interpreterà sé stessa.

