Giulia De Lellis sarebbe in pole position per il ruolo di conduzione di un reality show famosissimo in tutto il mondo e di cui ho parlato anche io su questo blog nel corso degli anni, dato che ha lanciato numerose celebrity star (che hanno poi sbancato il lunario su OnlyFans): sto parlando di Love Island.

La versione italiana del celebre reality debutterà infatti su Real Time e secondo Dagsopia sarà condotta da Giulia De Lellis.

“È noto da mesi l’arrivo di Love Island sulle reti del gruppo di Discovery, il reality show già adattato in diciotto paesi è destinato a Real Time. Il programma, prodotto da Fremantle, prevede l’isolamento di un gruppo di concorrenti in una villa lussuosa dove sono ripresi sempre dalle telecamere. Ogni concorrente vivrà l’isolamento in coppia unendosi a una persona presente nel gioco, insieme affronteranno giochi e sfide: il montepremi sarà vinto dalla migliore coppia scelta dal pubblico a casa. Gli accoppiamenti possono cambiare e l’isolano che rimane single viene eliminato dal gioco. Chi ci sarà alla conduzione? In pole position ci sarebbe l’influencer Giulia De Lellis ma sul tavolo dei dirigenti ci sarebbero anche altre ipotesi. La firma ancora non c’è”.

Il ruolo del conduttore in un reality come Love Island è marginale (più o meno la stessa rilevanza delle conduzioni di Temptation Island ed Ex On The Beach) ma che sarebbe per la De Lellis un gran bel riconoscimento, dopo l’esperienza da conduttrice/commentatrice fatta a Giortì.

Nel dubbio vi segnalo uno che ha partecipato a Love Island in Gran Bretagna e che sicuramente conoscete…. Brandon Myers.