Giulia De Lellis in dolce attesa e furiosa: il messaggio di Signorini

Giulia De Lellis è incinta, ma né lei né il futuro papà, il rapper Tony Effe, hanno confermato la notizia. Le foto pubblicate dal settimanale ‘Chi’ rivelano un pancino evidente, ma De Lellis ha reagito con rabbia all’indiscrezione, chiedendo maggiore rispetto: “Vogliamo parlare della bellezza del mio vestito invece di rompere le pal*e con certe cose?”.

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello e direttore di ‘Chi’, ha commentato la situazione durante il suo programma Boom. Ha criticato la richiesta di privacy della De Lellis, rilevando che le foto la mostrano chiaramente in stato di gravidanza e sostenendo che, essendo una persona molto attiva sui social, il suo appello risulti ridicolo.

Signorini ha anche insinuato che De Lellis sarebbe dispiaciuta per non poter annunciare la gravidanza attraverso i suoi sponsor, suggerendo che la gestione della notizia le avrebbe portato inconvenienti economici. “La De Lellis ha costruito un impero in questo modo”, ha affermato, evidenziando come la situazione attuale possa danneggiare le sue alleanze commerciali.

Tra Signorini e De Lellis ci sono stati già attriti nel 2017, quando lei partecipò al Grande Fratello Vip, portando a scontri e frecciate. De Lellis contestò spesso i suoi giudizi, e ora potrebbe trovarsi a fronteggiare una sorta di rivincita del conduttore.