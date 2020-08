Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in crisi e si sono lasciati? A distanza di una settimana dall’esplosione del gossip la vulcanologa ha svuotato il sacco e via Instagram ha raccontato tutto.

“È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. (…) Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

Giulia e Andrea tuttavia non si sono lasciati e lo testimonia lei stessa mostrando ai propri followers la Play Station ancora integra di Damante. Un gesto che ha in qualche modo alluso al capitolo del suo libro, Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza), in cui racconta di come ha distrutto la Play Station di Andrea una volta scoperte le corna.

Ho sicuramente imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa mi prendo il mio tempo… magari prima sentivo il bisogno di condividere, di raccontarvi tutto, sennò impazzivo per tutte le voci, le bugie che uscivano. Stavolta vi dico: imparate come ho fatto io, non ascoltate le cose che vi dicono su di me, tanto vi ho sempre detto tutto. Ovviamente quando volevo, ne avevo il bisogno o sentivo il desiderio. Continuerò a condividere con voi tutto, state tranquilli, però quando sarà il momento”.

A sto punto non ci resta che attendere il sequel del libro…