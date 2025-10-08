Giulia De Lellis in attesa: la verità sul parto imminente

Giulia De Lellis ha condiviso un messaggio sui social, esprimendo la sua stanchezza in prossimità del parto. Con una Instagram story, ha scritto: “Sono piena!!!” e ha mostrato un’immagine delle sue gambe appoggiate in alto, sottolineando il suo stato di attesa. Rivolgendosi alle altre donne in gravidanza, ha sottolineato che non è necessario aggiungere altro, manifestando comprensione per la loro situazione.

L’influencer, seguita da 5,5 milioni di follower, ha deciso di rispondere alle voci che circolavano sulla sua scelta di pubblicare foto di lavoro piuttosto che della sua vita privata. Ha scelto un momento di relax per affrontare la stanchezza, ma non ha rivelato la data del parto per evitare ulteriori pressioni.

Nei giorni precedenti, erano emerse false notizie riguardo al parto avvenuto di Giulia. Per smentire queste voci infondate, ha postato una foto in cui mostrava il suo pancione, accompagnata dalla didascalia: “E chi sta meglio di lei”, riferendosi alla sua futura figlia, Priscilla.

Un’ulteriore notizia falsa era stata diffusa da una pagina Facebook, che aveva annunciato erroneamente la nascita della bambina, addirittura utilizzando lo scatto di un’altra neonata. Di fronte a questa violazione della sua privacy, De Lellis ha espresso il suo disappunto, dichiarando che annunciare eventi così personali per conto di altre persone è una forma di violenza. Ha invitato a rispettare la vita privata degli individui pubblici, reclamando maggiore sensibilità.