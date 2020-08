Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno chiuso, è ufficiale. Il ritorno di fiamma dopo l’uscita del libro in cui Giulia ha raccontato per filo e per segno quante corna aveva in testa, non ha funzionato.

Per girare pagina lui si è fatto biondo, mentre lei ha iniziato a frequentare – dopo aver disertato il matrimonio di una cugina di Damante – un ricco rampollo che si chiama Carlo Gussalli Beretta. Un nome noto alle cronache rosa perché è stato un ex di Dayanne Mello, la modella prossima concorrente del Grande Fratello Vip.

A rivelare il flirt fra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta è stato il portale Giornalettismo che ha così scritto:

“Giulia De Lellis, sempre più lontana da Andrea Damante. E sempre più vicina al rampollo Carlo Beretta, ex di Dayane Mello. I due in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze In una villa, in Toscana, con la famiglia di lui.

Un particolare non passa inosservato a Giornalettismo: la De Lellis dopo un tuffo in piscina è riapparsa nelle storie con indosso la camicia di Carlo in una Instagram Stories.

Il video, pochi istanti dopo, è stato prontamente rimosso dai social network. Intanto Damante a ‘Chi’ conferma la rottura tra i due”.

E poco dopo è arrivata anche la conferma via Instagram di Gabriele Parpiglia.