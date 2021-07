Uomini e Donne ha sfornato un sacco di influencer o pseudo tali, molti finiscono per sponsorizzare beveroni e leggins, altre hanno più fortuna. Giulia De Lellis però è senza ombra di dubbio la corteggiatrice che ha avuto più successo fuori dalla corte di Kween Mary. La 25enne ha monopolizzato il mondo del gossip per due anni, ha pubblicato un libro di successo sulle corna ricevute da Andrea Damante e adesso è diventata una conduttrice. La De Lellis ha presentato Giortì (il programma prodotto da MediaMai e dalla Fascino) e adesso anche Love Island Italia. Ma non è finita qui, perché Giulia ha un sogno nel cassetto e sta studiando per realizzarlo. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni l’ex del Dama ha rivelato di voler diventare una cantante: “Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo“.

Giulietta io ti adoro, sei tanto dolce e carina, ma visto queste tue performance il “vorrei fare la cantante” suona quasi come una minaccia…

Giulia De Lellis, il libro e la pausa dopo anni sotto i riflettori.

“È la mia storia, parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo, quasi mortale, che però ho superato. Parla delle fasi e del modo in cui io sono riuscita a superare un tradimento. – ha dichiarato Giulia De Lellis nel 2019 – Adesso però in arrivo altre novità. Tante, belle, mie. Ma lo sapete, condividiamo molto. Non sapete però lo stress e la fatica di questo periodo, di questi ultimi mesi. Sono più brava a raccontarvi del bello, a dirvi di quanto io sia entusiasta per tutto e sempre. Ma c’è tanto altro. Nonostante tutto posavo, facevo il mio lavoro, con professionalità e con un sorriso fiacco. Non dormo da mesi nello stesso letto per più di una notte, sono ogni giorno in un posto diverso, sempre più lontana dai miei affetti, dalle piccole e per vedere il mio fidanzato faccio fatica, ma faccio di tutto. Sono felice, sono grata al mio lavoro, non fraintendetemi, ma sono stanca, tanto! Mi prenderò una pausa, un periodo tutto mio molto presto e sarà meraviglioso”.

E 120.000 copie vendute e un successo straordinario! Avete letto anche voi il primo libro di Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto”? #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/m9mu3jNKp9 — Maurizio Costanzo (@Costanzo) November 14, 2019