Giulia De Lellis è una ragazza molto spontanea sui social (ed i suoi orrori grammaticali sparsi qua e là fra una svista e l’altra ne sono una conferma) e proprio ieri ha condiviso su Instagram una delle sue ultime passioni: la serie Bridgerton di Netflix.

La serie di Shonda Rhimes effettivamente sta andando molto bene su Netflix ed è entrata di diritto nelle prime 10 serie più viste di sempre.

Fra i suoi fan più accaniti, come già scritto, c’è la De Lellis, che ha così confessato:

“Questa serie è proprio la mia, è un mix perfetto fra Elisa Di Rivombrosa che io amo ed ho sempre amato e Gossip Girl. Cioè, colori, scene.. Tutto perfetto!”.

Gli 8 episodi di Bridgerton sono stati tutti commentati da Giulia De Lellis con i suoi follower e proprio nel corso dell’ultima puntata l’influencer ha realizzato dei video mostrando a tutti lo schermo acceso della televisione con Lady Danbury in bella vista. Peccato che l’attenzione dei follower però non sia ricaduta sulla serie, ma sul suo cagnolino poco più in basso intento a trastullarsi con la cuccetta.

Giulia De Lellis guarda Bridgerton, ma i fan notano un altro particolare, ecco il video:

Il trash con GDL non manca mai, è una garanzia.