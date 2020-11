Da qualche mese Giulia De Lellis frequenta Carlo Gussalli Beretta, un ex “amico” di Andrea Damante. Proprio il dj veronese due settimane fa è stato ospite a Verissimo dove ha punzecchiato la sua ex e ha detto di esserci rimasto molto male quando ha scoperto della relazione tra Giulia e Carlo. Ieri sera l’ex gieffina si è sfogata in una serie di stories ed ha lanciato delle shade ad Andrea e alla sua intervista rilasciata nello show della Toffanin.

“Visto che sono tornata sull’argomento voglio fare chiarezza. Perché a me non piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto, che io per prima ho subito sulla mia pelle. Non farei mai a nessuno, neanche al mio peggior nemico, io. E soprattutto con un amico, io. Quindi è bene che voi sappiate che è facile andare in tv e dire cose basate sul niente, solamente perché magari qualcosa vi è rimasto ancora qua, e non siete riusciti a mandarlo giù.

Quindi magari vai in tv a inventare, o caricare o estremizzare una situazione che non è quella che è. Inoltre in televisione vai a piangere il morto e non solo, nello stesso tempo a farsi i cavoli proprio per tanti mesi. Quindi siccome io non sono quella roba là, io non manco di rispetto, io. – ha continuato Giulia De Lellis – Chiedo a voi che mi seguite, di non mescolarmi con questa roba qua. Per cortesia, no. Io mentre sono fidanzata non vado con un amica, poi c’è chi lo fa. Voi lo guardereste un amico del vostro fidanzato? Non ce la farei mai con un amico, con un grande amico, con il migliore amico non ce la farei. Con un conoscente, con una persona con cui il mio ex si vedeva 5 volte l’anno magari ce la farei”.