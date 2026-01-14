Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis è al settimo cielo, o per dirla con le sue parole, “in paradiso”. Da mesi si rincorrono voci di una presunta crisi con Tony Effe, con alcuni che addirittura hanno sostenuto che la coppia fosse scoppiata e che la rottura non sarebbe stata annunciata per questioni legate al business. Tuttavia, i diretti interessati non hanno mai replicato alle indiscrezioni, preferendo rimanere in silenzio.

Nelle ultime ore, Giulia De Lellis ha dichiarato di essere innamoratissima del compagno e di essere felicissima di aver costruito con lui una famiglia. Ha pubblicato alcune storie sui social, aggiornando i suoi fan sulla situazione che sta vivendo. Per Giulia è un momento magico, sottolineando di essere in pace con se stessa e di essere estremamente serena. Ha poi espresso parole di amore per il fidanzato, mettendo a tacere le voci che la volevano distante dal rapper.

Ha scritto: “Ho la bimba dei miei sogni, la mia ragione di vita e il suo papà è l’amore della mia vita, la luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che più mi fa felice e allo stesso tempo arrabbiare. L’uomo più bello del pianeta che tengo tutto per me. La mia famiglia”. Il tono rassicurante e convinto di De Lellis ha messo fine alle speculazioni sulla sua relazione.

Inoltre, sono risultate infondate anche le indiscrezioni che affermavano che la giovane neomamma non parlava della figlia e del compagno sui social in quanto sarebbe stata pagata da un giornale per un’esclusiva. La piccola Priscilla è venuta alla luce a inizio ottobre e da allora Giulia non ha mai parlato con la stampa del parto e dei suoi ‘affari di cuore’, per esigenza di privacy.