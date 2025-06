Giulia De Lellis e Tony Effe: Un baby shower da sogno a Roma

Nell’ambito delle celebrazioni delle star italiane, Giulia De Lellis e Tony Effe sono al centro dell’attenzione per un evento speciale. La coppia ha recentemente organizzato un baby shower per il loro futuro bambino, attirando l’attenzione dei media e dei fan.

Riassunto del testo:

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato un baby shower per la loro bambina, Priscilla, in una villa al Relais Appia Antica a Roma. Contrariamente alle voci di crisi nella loro relazione, i due sembrano più uniti che mai, festeggiando con amici e parenti in un ambiente decorato in toni di rosa. Durante l’evento, il caldo estivo ha spinto molti a indossare costumi e a fare il bagno nella piscina della villa, mentre un buffet ricco di dolci è stato allestito all’aperto.

Giulia, vestita con un romantico abitino rosa, ha curato ogni dettaglio della festa, mentre Tony e gli altri ospiti hanno optato per un abbigliamento casual e rilassato. Oltre al divertimento, Giulia ha condiviso con i fan i preparativi per il parto, esprimendo la sua soddisfazione per aver completamente organizzato tutto, per sentirsi più serena in vista dell’arrivo della loro figlia. La celebrazione, caratterizzata da risate e giochi, ha dimostrato l’affetto e la gioia della coppia per questo nuovo capitolo della loro vita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.gossip.it