Giulia De Lellis e Tony Effe, rivelato il nome del bebè in arrivo

La notizia della gravidanza di Giulia De Lellis e Tony Effe è circolata per settimane, fino a quando il settimanale Chi ha confermato che l’ex gieffina aspetta un bambino. Secondo il magazine, Giulia sarebbe nei primissimi mesi di gravidanza e annuncerà la novità ai suoi fan in un futuro prossimo. Tuttavia, l’influencer ha reagito all’esclusiva del giornale dicendo: “Invece di parlare di cose inappropriate, discutiamo di altro, come il mio nuovo vestito”.

Recentemente, Libero ha rivelato che la coppia aspetta una femmina, che potrebbe chiamarsi Priscilla. Le fonti vicine alla De Lellis confermerebbero l’informazione, dicendo che preferiscono gestire l’arrivo del loro primogenito con discrezione. I dettagli sul sesso e sul nome della bimba sono stati condivisi anche da altre fonti, tra cui Torino Cronaca e Deianira Marzano.

Chi ha anche pubblicato immagini della coppia, in cui si può intravedere un pancino accennato sotto la giacca di Giulia, suggerendo che la gravidanza è molto probabile. Nonostante i rumor, i due hanno scelto di mantenere la situazione riservata, confermando l’arrivo della loro bambina previsto per ottobre.

Resta da vedere se l’annuncio ufficiale avverrà durante un evento pubblico, come il gender reveal a Verissimo, dove Silvia Toffanin potrebbe confermare il sesso del bambino con entusiasmo. La situazione ha attirato l’attenzione sui social, dove molti esprimono sorpresa e curiosità riguardo a questa nuova fase della vita della coppia romana.