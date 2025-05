Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori, svelato il nome del bebé in arrivo

Giulia De Lellis ha ufficializzato la sua gravidanza, rivelando che aspetta una bambina di nome Priscilla, trasformando così le recenti voci in un momento di celebrazione. La notizia ha attirato l’attenzione di media e fan, confermando speculazioni circolanti da settimane. La influencer, conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne e la sua presenza sui social, ha deciso di rendere pubblico il suo stato interessante dopo che un’immagine pubblicata dal settimanale Chi l’aveva ritratta con un pancino evidente, un evento che ha generato entusiasmo ma anche malcontento in lei, desiderosa di annunciare la notizia personalmente.

Dopo la diffusione della foto, Giulia ha espresso il suo disappunto su Instagram, dichiarando: “Ci tenevo a dirlo io”. Oggi, con rinnovato entusiasmo, ha affrontato il tema direttamente con i suoi follower, condividendo immagini e video che testimoniano la sua gioia per questo nuovo capitolo della sua vita. Ha confermato non solo la gravidanza, ma anche il sesso della creatura, specificando che sarà una bambina. L’annuncio è stato fatto con dolcezza, dedicandolo al suo compagno, Tony Effe, rappper noto.

In un clima di grande felicità, Giulia ha svelato il nome della loro futura figlia, Priscilla, apprezzato dai fan come simbolo di un legame profondo tra i genitori. Con questa conferma, Giulia chiude speculazioni e rumors, tornando al centro della scena mediatica, e rappresenta un esempio di autenticità. Per Giulia e Tony inizia ora un’avventura nuova, ricca di emozioni e aspettative.