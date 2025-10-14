Giulia De Lellis e Tony Effe diventano genitori tra polemiche

Dopo settimane di voci, è arrivata la conferma ufficiale: Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori. L’influencer, con 5,6 milioni di follower, ha annunciato sui social la nascita della loro primogenita, Priscilla, lo scorso 8 ottobre. Da quel momento, sono iniziate le critiche.

Giulia ha dedicato un messaggio a Tony Effe, scrivendo: “La nostra bambina è stata un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di loro. Grazie all’amore della mia vita che non mi ha lasciata nemmeno un secondo.” Tuttavia, questa affermazione ha suscitato una valanga di commenti contrastanti.

Sotto il post di Webboh.it, alcune persone hanno espresso la loro incredulità: “Cioè lei sta ringraziando lui perché gli è stato vicino dopo il parto? Ma siamo seri?”, e ancora, “Questo è il minimo sindacale”. Non sono mancati anche i sostenitori di Giulia, che hanno difeso il suo gesto: “Si tratta di gratitudine. Avete presente quella sensazione di essere felici e fortunati per qualcosa che si ha? Basta farne un caso da femminista per un semplice grazie. Siete pesanti!!”.

Altri utenti hanno sottolineato l’importanza di riconoscere il supporto del compagno: “Certo che è la base, ma cosa significa quindi? Che lei non può ringraziare il compagno per il supporto che ha sentito?”. Resta da vedere se Giulia tornerà sull’argomento o se, ora che è madre, avrà altre priorità.