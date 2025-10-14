19.9 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Gossip

Giulia De Lellis e Tony Effe diventano genitori tra polemiche

Da StraNotizie
Giulia De Lellis e Tony Effe diventano genitori tra polemiche

Dopo settimane di voci, è arrivata la conferma ufficiale: Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori. L’influencer, con 5,6 milioni di follower, ha annunciato sui social la nascita della loro primogenita, Priscilla, lo scorso 8 ottobre. Da quel momento, sono iniziate le critiche.

Giulia ha dedicato un messaggio a Tony Effe, scrivendo: “La nostra bambina è stata un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di loro. Grazie all’amore della mia vita che non mi ha lasciata nemmeno un secondo.” Tuttavia, questa affermazione ha suscitato una valanga di commenti contrastanti.

Sotto il post di Webboh.it, alcune persone hanno espresso la loro incredulità: “Cioè lei sta ringraziando lui perché gli è stato vicino dopo il parto? Ma siamo seri?”, e ancora, “Questo è il minimo sindacale”. Non sono mancati anche i sostenitori di Giulia, che hanno difeso il suo gesto: “Si tratta di gratitudine. Avete presente quella sensazione di essere felici e fortunati per qualcosa che si ha? Basta farne un caso da femminista per un semplice grazie. Siete pesanti!!”.

Altri utenti hanno sottolineato l’importanza di riconoscere il supporto del compagno: “Certo che è la base, ma cosa significa quindi? Che lei non può ringraziare il compagno per il supporto che ha sentito?”. Resta da vedere se Giulia tornerà sull’argomento o se, ora che è madre, avrà altre priorità.

Articolo precedente
Tragedia a Verona: esplosione fatale durante sgombero
Articolo successivo
Lost Frequencies a Milano: Una Notte da Ballare il 6 Marzo!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.