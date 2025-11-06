Giulia De Lellis e Tony Effe, crisi nei cuori in Italia?

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo la piccola Priscilla. Nonostante le aspettative di molti fan, la coppia ha deciso di mantenere un basso profilo riguardo alla neonata, evitando di condividere contenuti quotidiani sui social. Questa discrezione sembra estendersi anche alla loro relazione, poiché Giulia e Tony appaiono raramente insieme.

Recentemente, sono emerse voci di una possibile crisi tra i due. Amedeo Venza, esperto di gossip, ha dichiarato che ci sarebbero segni di tensione nella coppia, con persone a loro vicine che confermerebbero l’incertezza. Anche Alessandro Rosica ha espresso preoccupazioni, sostenendo che la loro relazione potrebbe essere giunta al capolinea. Rosica ha aggiunto che dopo la nascita della bambina, ci sarebbe stato un allontanamento tra i due, e crede che presto potrebbe arrivare un annuncio ufficiale sulla rottura.

Nonostante le speculazioni, Giulia ha tentato di sminuire le voci su Instagram, dichiarando di essere tornata a Milano con la sua famiglia e di aver iniziato una nuova vita insieme. Tuttavia, i maligni osservano con attenzione il fatto che, pur avendo costruito una carriera attorno alla condivisione della propria vita, i due non si mostrano pubblicamente come una coppia.

Rimane quindi il mistero: si tratta di una semplice voglia di riservatezza o ci sono realmente problemi nella loro relazione?