Giulia De Lellis e Tony Effe: Crisi inaspettata e il mistero di MFW

Giulia De Lellis e Tony Effe sono tornati sotto i riflettori durante la Milano Fashion Week, partecipando alla sfilata di Ermanno Scervino. Nonostante si siano mostrati affiatati e sorridenti, le voci su una possibile crisi non si sono placate. Gli esperti di gossip suggeriscono che la loro apparente felicità potrebbe essere solo un atto di facciata, orchestrato per onorare contratti con brand e agenzie. In un momento divertente, i due sono stati fermati dall’autista di un’auto che era riservata a Elisabetta Gregoraci, suscitando risate ma non sufficiente a placare i scetticismi sulla loro relazione.

I pettegolezzi sulla loro relazione, iniziata la scorsa estate, sono esplosi dopo Sanremo, dove Tony Effe ha ricevuto attenzione più per il gossip che per le sue performance. Rumors indicano che il loro legame sarebbe in difficoltà a causa di gelosie e discussioni. Nonostante abbiano partecipato insieme a importanti eventi, la loro apparizione congiunta ha sollevato dubbi. Entrambi hanno condiviso solo un video promozionale della sfilata, con l’hashtag #adv, senza contenuti personali che suggerissero una connessione più profonda.

Molti credono che la loro pubblicità congiunta sia un segnale di un accordo professionale piuttosto che un autentico rapporto romantico. La Fashion Week, anziché dissipare le voci di crisi, sembra amplificarle, mostrando una mancanza di contenuti condivisi sui social che riflettano complicità. Resta da vedere se la verità sulla loro relazione emergerà nei prossimi giorni, mentre continuano a occupare le cronache del gossip.