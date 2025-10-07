19.4 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Gossip

Giulia De Lellis e Tony Effe, arriva la piccola Priscilla a Roma

Giulia De Lellis e Tony Effe, arriva la piccola Priscilla a Roma

La notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata: Giulia De Lellis ha partorito. Stando alle informazioni diffuse dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’influencer e il trapper Tony Effe sarebbero diventati genitori per la prima volta di una bambina di nome Priscilla, nata a Roma. La nascita è avvolta nel mistero, gestita con estrema riservatezza, tanto che non ci sono state conferme ufficiali, post sui social o foto per annunciare il lieto evento.

Nonostante ciò, il mondo del gossip è in fervore. Giulia continua a condividere contenuti dal suo profilo, ma Rosica sostiene che si tratti di video preregistrati, con la strategia di distrarre l’attenzione fino a quando non verrà pubblicata un’esclusiva su una rivista di settore. Giulia avrebbe partorito alla clinica Gemelli di Roma, con entrambe, madre e figlia, in buona salute. Si vocifera che la coppia desideri mantenere un profilo basso e controllato per questo momento così delicato.

La De Lellis aveva anticipato che il parto era imminente, dimostrando una nuova consapevolezza attraverso i suoi post recenti, in cui mostrava la bellezza della gravidanza e si rivolgeva alle future mamme con empatia. Le sue parole genuine e una foto semplice hanno riscosso grande successo tra i follower, evidenziando un cambiamento nel suo approccio ai social: più intimo e autentico.

Negli ultimi tempi, Giulia ha abilmente alimentato il mistero, pubblicando foto che smentivano le voci di un parto già avvenuto. Se la notizia è confermata, questo nuovo capitolo nella sua vita potrebbe segnare una svolta anche nella sua carriera, orientandosi verso una narrativa più personale e autentica.

