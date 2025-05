Giulia De Lellis e Tony Effe annunciano la gravidanza: il commento di Chiara Ferragni

Giulia De Lellis ha annunciato sui social la sua gravidanza, rivelando di aspettare una bambina di nome Priscilla, nata dalla relazione con Tony Effe. Il 2 maggio, l’influencer ha pubblicato un post con foto del pancione, suscitando entusiasmo tra amici e fan. Tony Effe ha celebrato l’evento, condividendo immagini di completini e scarpine rosa, e ha anche postato una foto ironica in cui sembra sopraffatto da pacchi di pannolini.

La notizia ha attirato l’attenzione di molti, incluso Chiara Ferragni, che ha commentato con un cuoricino rosso sotto i post di Giulia e Tony. Nonostante la loro storia di tensioni, questo gesto pubblico ha sorpreso molti, dato che De Lellis e Ferragni non si seguono più sui social da tempo.

In passato, Giulia ha spiegato che la rottura del loro rapporto potrebbe essere stata causata da un malinteso riguardante una storia condivisa su Instagram, legata a un articolo di Selvaggia Lucarelli. Da quel momento, Ferragni ha smesso di seguirla e non ha risposto ai tentativi di chiarimento di Giulia.

Il rapporto tra Tony Effe e Chiara è altrettanto complesso; il rapper è stato coinvolto in un dissing con Fedez, nel quale menzionava Ferragni. In seguito, Chiara ha chiesto di essere lasciata in pace, rispondendo a chi la tirava in ballo nella disputa. Nonostante le tensioni passate, il commento di Chiara rappresenta un segnale di amicizia e sostegno in un momento così speciale per Giulia e Tony.