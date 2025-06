Giulia De Lellis e Tony Effe: Amore in crisi o finito?

Giulia De Lellis e Tony Effe, una coppia molto seguita dal gossip, mostrano segni di crisi. Recentemente, Giulia non si è presentata a un evento importante durante la Fashion Week di Milano, dove il compagno ha sfilato. Invece di applaudire, era occupata a sistemare casa per l’arrivo della loro prima figlia, Priscilla.

L’assenza di Giulia ha alimentato i sospetti sulla loro relazione, già messa in discussione da vari dettagli. Non ci sono stati segni di supporto reciproco sui social, come like o dediche, qualcosa che fino a poco tempo fa caratterizzava il loro modo di comunicare. Alessandro Rosica ha anche insinuato che Giulia organizzerà il baby shower senza Tony, definendoli una “coppia fake”.

Ulteriori dubbi nascono da un episodio in cui Giulia ha raccontato di visite mediche, senza la compagnia di Tony, ma dell’assistente del suo migliore amico. Questo rialza interrogativi sulla stabilità della loro relazione.

Attualmente, nessuno dei due ha commentato ufficialmente la situazione, ma il silenzio diventa assordante per due persone che hanno sempre vissuto alla luce dei riflettori. La crescente distanza tra di loro sembra indicare una crisi che potrebbe essere momentanea o una separazione più profonda. Giulia, nel frattempo, si sta preparando per l’arrivo della piccola Priscilla, apparendo serena ma, per ora, sola.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: torinocronaca.it