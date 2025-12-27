Giulia De Lellis e Tony Effe a Natale

Giulia De Lellis ha postato sulla sua bacheca di Instagram una serie di scatti con la figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre, augurando buone feste ai suoi followers e parlando di un “Natale dolce-amaro”. Dolce perché è il primo da mamma, amaro perché ha perso la nonna Lucilla. Tra le storie Instagram ha anche pubblicato una foto con Tony Effe, irriconoscibile per via del nuovo taglio di capelli e un’espressione inquietante. La coppia ha trascorso il giorno di Natale insieme, mettendo a tacere le voci che sostengono che si siano lasciati.

Giulia De Lellis ha rivolto ai fan un messaggio: “Natale dolce-amaro. Un Natale in cui qualcuno è andato via per lasciare spazio a qualcun altro. E noi dobbiamo fare del nostro meglio per essere all’altezza di questo nuovo inizio. Per fortuna c’è lei! E il suo arrivo, non è affatto un caso. Buon Natale, fatina delle feste, benvenuta nel club. Il tuo, il nostro Primo. E auguri a tutti voi. Godetevi i vostri cari più che potete”.

Il post ha innescato centinaia di commenti, con tanti che hanno apprezzato gli scatti e altri che hanno criticato l’influencer e rilanciato le indiscrezioni circa una presunta crisi con Tony Effe. La coppia non ha mai risposto direttamente a tali supposizioni, ma Giulia si è immortalata al fianco del compagno, una scelta che può essere interpretata come una replica indiretta al gossip. L’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica ha dichiarato di essere sicuro che De Lellis e Effe annunceranno la rottura a breve, ma per il momento la coppia ha preferito rimanere in silenzio.