Domenica sera c’è stata la prima italiana di House of Gucci e sul red carpet milanese oltre a Lady Gaga e Barbara d’Urso, c’erano anche moltissimi influencer. Tra i big di Instagram c’era la nostra vulcanologa, storica e geografa preferita, Giulia De Lellis. Subito dopo aver visto il film di Ridley Scott l’ex gieffina ha dato la sua opinione sulla pellicola.

“Lady Gaga, tutto il cast, gli attori, wow. Sono bravissimi. Anche i costumi li ho trovati meravigliosi. Vedrete che c’è stato proprio un lavoro di ricerca, pezzi vintage… io sono impazzita ovviamente, essendo poi una grandissima amante del vintage, ho visto di quei pezzi da togliere il fiato. Lungo, ve lo devo dire perché son sincera, lo sapete, non riesco proprio a tenermele. In alcuni momenti molto lento, finale pazzesco. È comunque un film che vi consiglio di andare a vedere perché parla di un pezzo importante della storia della moda. Ci sono alcuni momenti che ho trovato particolarmente elettrizzanti, altri molto ironici. – ha concluso Giulia De Lellis – Non so se avete visto anche un video che Lady Gaga ha messo, “che ca**o succede?”, perché è una frase che lei dice proprio nel film. Io vi consiglio di vederlo, poi fatemi sapere cosa ne pensate”.

Chissà se Giulietta sa che questi attori meravigliosi sono quasi tutti della città ‘America’.

Lady Gaga meravigliosa in rosso alla premiere italiana di House of Gucci.❤️

Non soltanto Giulia De Lellis.

Anche Tommaso Zorzi era presente alla prima di House of Gucci e ieri ha detto la sua sul film: “Pareri discordanti per il film. Partiamo dal presupposto che dura tre ore, quindi mettetevi comodi perché sarà una roba lunga… gli americani hanno questo talento innato per questo genere di racconti e la loro impronta è palpabile. Forse per questo, per noi italiani che conosciamo il caso Gucci, ci sono un paio di cose che non combaciano. Il film è girato per intero a Roma ma noi sappiamo che tutti i fatti si sono svolti a Milano. E’ un film piacevole, un cast stellare e Lady Gaga bravissima. La storia ti appassiona ma non devi pensare che ti stanno raccontando il caso Gucci“.

Vincenzo Maisto (Il Signor Distruggere) invece ha specificato che questa non è la storia della Reggiani: “Se mi è piaciuto? Nì. L’ho trovato lunghetto (quasi 3 ore) e la storia si ispira a quella reale, ma non è la storia di Patrizia Reggiani. Cioè se vi interessa quella dovreste recuperare l’intervista che le fece Franca Leosini (la trovate su Raiplay). Anche Gaga… l’ho trovata fantastica in “A star is Born”, ma qui mancava qualcosa. Comunque quando uscirà a metà dicembre andate a vederlo (possibilmente in lingua originale) e fatemi sapere se concordate o meno con me. Gaga non è rimasta con noi in sala. Dopo il suo ingresso è seguito un discorso di 6 minuti e poi è uscita di scena. C’è il video“.