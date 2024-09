Giulia De Lellis: “È stato l’anno più difficile della mia vita”, ecco il motivo

Giulia De Lellis si è aperta in una recente intervista con Cosmopolitan, rivelando che l’anno passato è stato il più difficile della sua vita, caratterizzato da numerosi cambiamenti e sfide personali. Ha affrontato la malattia di due persone a lei care, un’esperienza che l’ha profondamente colpita. Nonostante la sua dedizione al lavoro, i problemi familiari l’hanno portata a trascurare le sue attività professionali. È abituata a non fermarsi mai, ma quest’anno ha dovuto fermarsi e riconsiderare la sua vita.

Attraverso una profonda autoanalisi, Giulia è riuscita a gestire questo periodo complesso. Anche se non ha avuto il tempo di consultare uno psicologo, ha trovato un modo per affrontare le sue difficoltà. Con rinnovata determinazione, sta chiudendo l’anno in modo positivo, dopo un inizio difficile. Ha lanciato il suo brand, che ha avuto un successo inaspettato nel suo primo anno di attività.

Riguardo alla sua vita sentimentale, Giulia ha raccontato di aver attraversato momenti pesanti, ma ora si sente più leggera e meno sola. Ha anche menzionato un progetto significativo a Venezia, che le ha dato nuovi stimoli. Si sente pronta a iniziare il nuovo anno con energia positiva e una consapevolezza maggiore, affermando che ogni difficoltà porta con sé un po’ di gioia.

Infine, la frase “il mio cuore è leggero e forse non è neanche più troppo solo” ha suscitato speculazioni su un possibile flirt con Tony Effe, alimentando l’interesse del pubblico su questa nuova relazione. Giulia sembra aver trovato il suo equilibrio tra la vita personale e professionale, affrontando le difficoltà con resilienza e ottimismo. Con queste parole, la De Lellis si mostra pronta a affrontare nuove sfide e avventure nel futuro, con la certezza che ogni dolore possa portare a una crescita personale.