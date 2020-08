Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino anche Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono mollati? Nelle ultime 48 ore i due non si sono fatti vedere insieme ed è subito scattato l’allarme rosso tra le fan della coppia. A gettare benzina sul fuoco sono arrivati Amedeo Venza e Deianira Marzano, che hanno riportato i rumor di una possibile crisi/rottura.

“Dico pubblicamente che mi stanno arrivando un sacco di messaggi e non ci sto capendo niente. Io l’altra sera ho mandato un messaggio ad una persona per chiedere com’era la situazione tra i due e ieri mattina mi ha risposto che era tutto ok. – ha rivelato Venza ai suoi follower – Oggi invece, da stamani mi stanno arrivando diversi voci che forse c’è una probabile crisi tra i due, può essere una crisi passeggera come capita a diverse coppie quindi per quello magari non ne stanno parlando… vedremo. Questo so e questo vi dico. Se ci saranno novità, con molta educazione e onestà io ve lo dirò”.

Le crisi e le discussioni sono la normalità in qualsiasi coppia ed è possibile che la vulcanologa e il dj abbiano bisticciato, ma non penso proprio che si siano lasciati, visto che lei gli ha piazzato un like proprio ieri. Una che tagliuzza i vestiti e spacca la Playstation del fidanzato quando scopre le corna non credo che lascerebbe con così tanta leggerezza un ‘mi piace’ ad una persona che ha appena mollato.

I tweet delle bimbe di Giulia De Lellis.

Si si si sono lasciati infatti Giulia lascia like all’ultima foto del dama 🥰💘#Damellis pic.twitter.com/4gc4aLbXu3 — #Ciavarrini💘#Damellis💕 (@PaoCliAndreGiul) August 1, 2020

#damellis Quante chiacchiere, io mi auguro che Andrea sia tornato al Forte e insieme a Giuia si stiano facendo un sacco di risate per tutte le baggianate che sono state scritte oggi. — susy (@ASusy52) August 2, 2020