Giulia De Lellis e Andrea Damante sono entrambi a Dubai ma, nonostante la stessa meta, i due non si sono incontrati dato che sono negli Emirati Arabi con due persone differenti: lei con Carlo Beretta, il nuovo fidanzato, mentre lui è con Elisa Visari, la nuova fidanzata.

Quanto è piccolo il mondo, eh?

Ma se Andrea Damante è a Dubai in vacanza, Giulia De Lellis – come ha precisato su Instagram – è volata per lavoro.

“Ancora poche ora in città e poi volo. È così tanto che non viaggio fuori dall’Italia che mi fa quasi strano, chi lo avrebbe mai detto… Con le giuste precauzioni scappo per un’altra meravigliosa avventura di lavoro, del MIO lavoro: tanti sacrifici ma tanta soddisfazione! Non mi fermo e vi porto con me”.

Peccato che con sé abbia portato (inconsapevolmente) anche l’ex fidanzato.

Mi piacerebbe pensare che sono a Dubai insieme, a viversi e godersi la loro storia d’amore ma la realtà è che se tieni a qualcuno devi tenertelo stretto portando rispetto. #damellis #uominiedonne #GDL pic.twitter.com/KAnS8jAx4m — blacksss (@blaaacksss) December 6, 2020

Giulia De Lellis a Dubai, il post in cui annuncia la partenza