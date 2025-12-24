Il mondo dei reality show è noto per le sue controversie e gli scontri tra i partecipanti e gli opinionisti. Uno degli episodi più memorabili è stato lo scontro tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini durante il Grande Fratello Vip. Giulia De Lellis era una concorrente molto discussa e Alfonso Signorini un opinionista noto per la sua franchezza.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis finì al centro di polemiche per alcune dichiarazioni considerate infelici, come ad esempio quella sull’ipocondria, in cui affermò di non voler bere da bicchieri usati da “drogati o gay”. Questa affermazione suscitò una forte reazione da parte di Alfonso Signorini, che non esitò a esprimere pubblicamente la sua posizione.

Alfonso Signorini affermò: “Ora, a me infastidisce la presunzione dell’ignoranza, io questa non la sopporto”. Aggiunse inoltre: “Se Giulia avesse detto ‘sono ipocondriaca e non accetto sigarette e bicchieri da estranei’ non avrei trovato nulla da eccepire. Se lei dice io sono ipocondriaca e non accetto nulla da gay e drogati, quindi dice delle categorie specifiche, allora mi arrabbio”.

In un’altra occasione, Giulia De Lellis confidò ai suoi compagni di essere consapevole dell’ostilità di Signorini e che era stata avvertita da Andrea che cercheranno di sporcarla, ma lei si sentiva forte.

La tensione tra i due esplose anche in diretta televisiva, quando Giulia gli disse: “Ho capito che è il tuo lavoro, ma a volte è inutile intervenire”, frase che fece perdere la calma all’opinionista. La risposta di Signorini fu durissima: “Se è inutile dire cose inutili le consiglio di non aprire bocca visto che dice solo cavolate. Le conviene stare zitta. La stupidità è nelle cose che dice, stia zitta che con le cose che dice ci facciamo 10 Zibaldoni”.

A distanza di circa otto anni, il rapporto tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini non sembra essersi mai sanato. Recentemente, durante un box Domande & Risposte su Instagram, Giulia De Lellis ha risposto a una domanda sui suoi rapporti con Alfonso Signorini pubblicando un vecchio video di uno dei loro scontri televisivi, senza aggiungere nuove parole. Nel video, Giulia dice: “Rimango in silenzio perché sono una ragazza molto educata e ringrazio i miei genitori per questo”, accompagnato dalle note di She Knows. La sua risposta è stata sufficiente a riaccendere i riflettori su una delle rivalità più ricordate del Grande Fratello Vip, sottolineando che anche dopo tanti anni, alcune ferite televisive restano aperte.