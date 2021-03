Dopo essere stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, una gieffina, un’influencer e una scrittrice, adesso Giulia De Lellis si cimenterà con la conduzione di un programma. L’ex di Andrea Damante sarà al timone di Love Island Italia, che andrà in onda su Discovery Plus. Giuliona ha detto di essere emozionatissima, ma ha anche aggiunto che una collega mossa dall’invidia le avrebbe scritto una cattiveria.

Ma se c’è chi rosica e chi critica la scelta di aver dato alla De Lellis uno show da presentare, adesso è arrivato anche un importante endorsement per la bella influencer. Nella sua rubrica su Nuovo, Maurizio Costanzo ha detto che Giulia merita di presentare questo reality perché ha fatto la gavetta.

“Da quello che so Giulia De Lellis ha fatto la sua gavetta. Poi, parliamo chiaro: non va a condurre Superquark ma un reality show”.

Forse parlare di gavetta mi sembra esagerato, ma è anche vero che – come dice Costanzo – la trasmissione in questione è davvero leggera e non serve chissà quale esperienza per narrare le avventure di un gruppo di giovani allupati che cercano di “divertirsi” tra le camere di una villa. Quindi prima di giudicare aspettiamo di vedere Giulia all’opera.

Cos’è Love Island?

“Il format del programma, vede uomini e donne single vivere insieme in una villa, nella speranza di trovare l’amore e vincere così un premio in gettoni d’oro. Ma si sa, il percorso per trovare l’amore non è mai semplice e tra flirt, gelosia e divertimento toccherà alle coppie riuscire a conquistare il pubblico da casa e soprattutto a conquistare il proprio partner”.

Giulia De Lellis ospite al Maurizio Costanzo Show.

Signori, Berlusconi è un bimbo di Giulia de Lellis #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/pLwadc28Vb — VIPERISSIMA trαsh 🐍 (@Viperissima_) November 13, 2019

Choc: Matteo Salvini a lezione di ig stories da Giulia De Lellis #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/nxwfHvkK7b — MANUEL Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) November 15, 2018