Da circa una settimana circolano rumor su una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante e l’ex gieffina ha commentato queste voci rivelando che questo per loro è un periodo complicato.

“È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. (…) Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

La crisi pare non sia superata, perché ieri l’ex tronista si è recato al matrimonio di suo cugino da solo, senza la fidanzata. Il dj è volato in Sicilia e si è presentato alla cerimonia con i familiari, ma di Giuliona non c’era nemmeno l’ombra.

A buttare benzina sul fuoco dei rumor è arrivata anche una storia della sorella di Giulia De Lellis. Veronica ha pubblicato una foto della figlia Matilde insieme ad Andrea Iannone ed ha scritto: “Tanti auguri zio“.

La reazione delle bimbe di Giulia De Lellis alla foto di Veroniqueen.

#damellis questo non è volere il bene di una sorella, questo è mandarla al patibolo probabilmente per far diventare una crisi una chiusura perché una vigliaccata simile lascia senza parole. Mi spiace Giulia ma dovresti aprire gli occhi pic.twitter.com/gRI9BqNFAR — Ceruleo 🥂🥂 (@Nuvolar04740475) August 9, 2020

Capisco che la sorella di Giulia possa avere una preferenza ma nella vita esiste il RISPETTO. E lei oggi non l’ha avuto, perché chiamare ZIO l’ex della sorella è sminuire l’attuale fidanzato, punto. Sono scioccata. #damellis — Arianna Odoardi🦋 (@AriannaOdoardi) August 9, 2020

Il problema non sta nel fatto che Veroniqueen, avendo una sorella conosciuta, non avrebbe dovuto pubblicare quella foto. Il problema sta che Veroniqueen non avrebbe dovuto pubblicare quella foto, punto. #Damellis — sedicivoltebea♏️ (@B1693) August 9, 2020

A questo punto direi MARETTA CONFIRMED.