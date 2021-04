Giulia De Lellis ieri sera ha debuttato su Rai Uno al quiz I Soliti Ignoti di Amadeus e quando i telespettatori hanno acceso la tv e l’hanno vista la loro reazione è stata tipo SHOCK BECAUSE di Matteo Renzi.

Il volto lanciato da Maria De Filippi e consacrato al Grande Fratello Vip è ormai diventato mainstream tanto da aver debuttato in libreria, su Discovery+ al timone del reality Love Island ed anche al cinema nel film Genitori vs Influencer.

Proprio per promuovere il film, Giulia De Lellis è andata su Rai Uno al quiz di Amadeus e se l’è cavata pure bene, dato che è riuscita a vincere poco più di 30 mila euro che sono stati donati in beneficenza.

#isolitiignoti complimenti Giulia anche oggi hai dimostrato la splendida persona che sei e che i pregiudizi sono figli dell’ignoranza e tu sei oltre💥💥💥💥 più donne come te ❤️ coraggiose, intelligenti e umili👏👏👏👏 #GDL pic.twitter.com/LRNRHZCPB4

Ed ora nessuno la ferma più, perché come già annunciato Giulia De Lellis è divisa fra Love Island ed il film Genitori Vs Influencer.

“Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo.

Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi!” – Giulia De Lellis ha poi aggiunto – “Che dire.. Vorrei già spoileravi tutto.. Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto 🙂 Come sempre, grazie a voi”.