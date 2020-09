La scorsa settimana Giulia De Lellis si è presentata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un trucco molto leggero, che lasciava vedere chiaramente i brufoli. Il gesto dell’ex corteggiatrice è piaciuto a molti suoi follower, ma ieri su Rai 1 qualcuno ha avuto da ridire.

Durante il nuovo programma pomeridiano Oggi è un Altro Giorno, Costanza Rizzacasa d’Orsogna ha ridimensionato l’efficacia delle scelte body positive di Giuliona, Chiara Ferragni o Aurora Ramazzotti: “Se da casa una ragazza vede che il massimo dell’imperfezione sono i brufoli di Giulia De Lellis e le finte smagliature della Ferragni non passa un messaggio corretto”. Della stessa opinione era anche Ester Viola. “Body positive con un guancia un po’ imperfetta? Facciamo passare altri messaggi”.

Io credo che le influencer facciano bene a mostrarsi leggermente più umane al loro pubblico, l’errore è incoronarle regine del body positive per uno scatto non photoshoppato o un make up più naturale. Un “brave” direi che in questi casi è più che sufficiente per il momento.

Giulia De Lellis parla dei suoi brufoli.

“Ho problemi con la pelle. Chi mi segue da tempo sa già tutto. Ho le mie insicurezze, non mi nascondo, non è bello e facile per me parlare di cose che mi fanno soffrire, sono umana. Alcuni avranno problemi più gravi, lo so. Ci sono problemi più gravi del mio, ma questa cosa a me fa soffrire. Comunque mostrarmi così ad un evento del genere non è stato semplice. Però ho pensato che fare questo gesto sarebbe stato una dimostrazione e che Venezia sarebbe stato il posto giusto. Davanti a tutti questi fotografi con i brufoli in vista. Ho pensato che chi mi segue così non si farà più troppi problemi ad uscire con qualche bollicina di troppo. Poi è ovvio che sul mio Instagram ci sono foto un po’ ritoccate e sì, a venezia avevo un minimo di trucco, ma cosa c’entra? Allora secondo chi critica dovevo andare in tuta sul red carpet?”.

se fossi ignorante anche io avrei risposto a giulia de lellis che non sono un bel vedere i brufoli in faccia, eppure non lo faccio perché so che fa parte del corso della vita, che siamo umani e non pezzi di plastica e sopratutto che è una cosa normalissima averli pic.twitter.com/bZngHkcFLu — ‘ (@godisdem) September 5, 2020

Fonte: gossipetv, blogtivvu