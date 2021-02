Giulia De Lellis ieri sera su Instagram ha lanciato una serie di frecciatine velenose contro alcune sue colleghe “di successo, chi più, chi meno” che hanno “famiglie” e che vivrebbero apparentemente “situazioni molto positive” ma che sotto sotto creperebbero d’invidia per lei.

A segnalare i video/post incriminati a Giulia De Lellis sarebbero stati i suoi follower e lei avrebbe così “risposto” senza però dire mai i nomi delle dirette interessate.

“Sono sconvolta: la stupidità, ma soprattutto la cattiveria, quest’invidia, di alcune donne di successo (chi più, chi meno, però mi viene da dire sì, di successo), ma con famiglie, felici, situazioni anche molto positive. Ma che problemi hanno nei miei riguardi? […] Non faccio nomi perché non mi sembra molto elegante per loro, ma anche per me, non mi piace fare queste cose..”.

“Che brutto deve essere provare questo sentimento di invidia. Poi l’invidia vi fa diventare cattivi e brutti e poi avete anche una certa età, quindi si vi imbruttite diventate vecchie, quindi dico… ma chi ve lo fa fare?”.