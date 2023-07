Giulia De Lellis conduttrice di Real Time: le sue parole e quelle del direttore

Giulia De Lellis, a due anni di distanza dalla conduzione del reality Love Island Italia (chiuso dopo una stagione), è stata richiamata dal gruppo di Discovery per un altro programma dal titolo: Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno. Il titolo è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti e l’ex vippona ha così commentato via social:

“Finalmente ve lo posso dire! A novembre su Real Time mi troverete, anzi ci troverete perché non sarò sola, in un nuovo programma. Si chiamerà Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno. Sarà una figata incredibile, non posso farvi troppi spoiler. Se siete una coppia che sta attraversando un periodo intenso e desiderate fare un esperimento ci sono ancora i casting aperti. […] Abbiamo già iniziato qualche mese fa, stiamo facendo delle riunioni, sto già pensando ai look! Mi piace potermi realizzare nel mio piccolo senza dar fastidio a nessuno. Sono onorata di essere stata scelta per condurre questo nuovo programma che in Italia non è mai stato fatto. Quando desideri intensamente qualcosa poi arriva, inevitabilmente arriva. Ovviamente non sono rimasta sul divano, ma ho studiato e mi sono perfezionata”.