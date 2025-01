Giulia De Lellis condivide: “Le vere femministe vanno da Tony Effe”

Il Capodanno a Roma è stato un successo, con Tony Effe che ha festeggiato la mezzanotte in grande stile. Tuttavia, il clima festivo è stato scosso da un post controverso di Hoara Borselli, condiviso da Giulia De Lellis su Instagram. Borselli ha partecipato alla festa di Capodanno di Tony Effe e, nel suo post, ha fatto riferimento ai fan del trapper, affermando che l’artista grida “voglio mettere una museruola alla mia donna”, mentre in realtà sta esprimendo un invito alla ribellione e alla liberazione. Ha osservato che le ragazze presenti non indossavano alcuna museruola e che non ha percepito alcun segno di maschilismo tra i ragazzi.

L’articolo di Borselli sottolinea come Tony Effe sia apprezzato dalla parte più ribelle della gioventù attuale, quella che rifiuta le regole imposte e il linguaggio politicamente corretto. Sostiene che il termine “tr0ia” sia usato non come un insulto, ma come un atto di ribellione contro il perbenismo. Giulia De Lellis ha appoggiato queste affermazioni, affermando che “le vere femministe vanno da Tony Effe”.

Nel finale dell’articolo, Borselli critica le femministe che sembrano essere vincolate da norme di perbenismo, suggerendo che non sono state attive in situazioni di grave ingiustizia, come il caso delle donne musulmane rinchiuse o nella tragica vicenda di Saman. Invita a cercare le femministe autentiche, quelle realmente impegnate a liberare le donne dai pregiudizi e dalla dominazione maschile, suggerendo che queste si trovano all’interno della scena attuale rappresentata da Tony Effe.

Giulia De Lellis ha non solo condiviso questo messaggio nelle sue storie, ma l’ha anche arricchito con cuori, mettendo in evidenza il suo sostegno a questi ideali e alla figura di Tony Effe, amplificando così la discussione sul concetto di femminismo e sulla libertà di espressione all’interno della cultura giovanile contemporanea. Questo scambio ha generato un dibattito su temi come la ribellione, l’autenticità e le dinamiche di genere, evidenziando come la musica e la cultura popolare possano influenzare le percezioni e le battaglie sociali attuali.