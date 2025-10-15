Giulia De Lellis celebra sua figlia con il nuovo rossetto Priscilla

17 C
Gossip

A pochi giorni dalla nascita di Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, è stato lanciato un rossetto a lei dedicato. L’influencer di Ostia ha condiviso un post su Instagram, dove ha rivelato che il nuovo cosmetico del suo brand Audrer si chiama Priscilla e costa 26 euro.

Giulia ha spiegato che il suo brand ha sempre accompagnato i momenti della sua vita, e celebrare la nascita della figlia intrecciando questo evento al suo lavoro è stata una scelta naturale. Ha pubblicato anche scatti del rossetto affiancati a foto della gravidanza, sottolineando come ogni tonalità porti un nome significativo. In particolare, ha dedicato questa nuova shade del Lip Jelly alla sua bambina, esprimendo tutto il suo amore.

La notizia ha suscitato molte reazioni positive tra i fan di Giulia, ma sono emerse anche critiche riguardo alla scelta di abbinare il lavoro alle questioni private, specialmente quando coinvolge una neonata.

Inoltre, molti utenti hanno notato l’assenza di foto di Giulia con la sua piccola su Instagram. Mentre Tony Effe ha condiviso diversi momenti con Priscilla, Giulia non ha ancora pubblicato immagini di entrambe. Alcuni sospettano che l’influencer stia approfittando di questo momento per prendersi una pausa. Tuttavia, si fa notare che il progetto del rossetto è stato programmato in precedenza, rendendo comprensibile la sua condivisione sui social nonostante la novità della maternità.

