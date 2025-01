Giulia De Lellis, cambio di programma per Sanremo: cosa farà adesso

Al PrimaFestival, Bianca Guaccero presenterà insieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, mentre al DopoFestival Alessandro Cattelan sarà affiancato da Selvaggia Lucarelli. Dagospia ha recentemente rivelato che Giulia De Lellis avrebbe dovuto essere una presenza fissa nel programma di Cattelan. Tuttavia, Gabriele Parpiglia ha annunciato che ci sono stati cambiamenti riguardo alla partecipazione di Giulia. Infatti, non sarà più un’ospite fissa, ma solo un’ospite ufficiale per una puntata.

La motivazione dietro questa decisione è legata al desiderio di evitare polemiche. Giulia De Lellis è stata chiamata per discutere dei look dei cantanti, ma non per giudicarli, poiché questo compito spetta ai professionisti del settore. La sua presenza è programmata per la serata dedicata alle cover, così da non influenzare il voto. Questo accorgimento deriva dall’esperienza degli anni passati, quando, ad esempio, Chiara Ferragni aveva espresso la sua preferenza per Fedez, portando l’agenzia Codacons a intervenire.

Data la popolarità di Giulia De Lellis, con oltre 5 milioni di follower, c’è il timore che la sua presenza possa influenzare le votazioni. Le fanbase attive nel voto sono un fattore critico e l’intenzione è quella di evitare qualsiasi controversia, specialmente in un clima già molto acceso a causa delle attuali vicende legate a Tony Effe. Pertanto, è stato deciso un cambiamento rispetto al piano iniziale, che prevedeva la sua presenza in tutte le serate del DopoFestival.

La decisione finale è che Giulia parteciperà solo alla puntata che segue la serata dedicata ai duetti e alle cover, per limitare potenziali conflitti e garantire una maggiore serenità nel processo di votazione. In futuro si attendono ulteriori aggiornamenti su Sanremo 2025 e sulla partecipazione di Giulia, con la speranza di mantenere un evento il più possibile equilibrato e privo di polemiche.