Giulia De Lellis questa mattina è stata cacciata da Starbucks a Milano. A raccontare l’aneddoto è stata lei tramite Instagram.

“Siete più animali voi del mio cane! Accoglienza voto zero! Animali non ammessi, ma loro sì (nel 2021, in un bar anche all’aperto). Personale all’entrata estremamente maleducato, quasi violento solo per essere entrata con un cane dando per scontato che si potesse. Roba da pazzi”.

Il gossip più bollente ce lo ha riferito però Gianmaria Sainato, ex volto di Riccanza, che ha assistito alla scena. “No vabbè stamattina ho assistito a Giulia De Lellis cacciata da Starbucks in malo modo. AIUT“, ha scritto su Twitter, prima di spillare il tè bollente (o il caffè, in questo caso) con un video:

Giulia De Lellis cacciata da Starbucks, la versione di Gianmaria Sainato

“Io entro da Starbucks e andavo girando per trovare posto: vedo questa scena. C’era la De Lellis con questo cagnolino e niente, stava argomentando in modo acceso con la guardia e la guardia la stava invitando ad uscire. Questo è l’unico Starbucks in Europa dove non possono entrare gli animali perché c’è la torrefazione del caffè aperta, quindi senza recinzione, ed è l’unico motivo per cui gli animali non sono ammessi. In questo unico Starbucks, negli altri Starbucks sì. A Giulia era già stato detto che non poteva entrare col suo cane, ma lei è entrata lo stesso. Ecco perché poi la guardia l’ha invitata più volte ad andare fuori, lei ribatteva di continuo e la guardia le ha proprio detto ‘signora, deve andare’, insomma le regole vanno rispettate”.

Gianmaria ha poi continuato:

“Cioè che colpa ne hanno loro per dire ‘servizio zero’, le regole vanno rispettate, indistintamente se sei vip o non famoso. Non è che devi fare la recensione negativa solo perché non rispetti le regole”.

lei che ora si lamenta nelle Stories di essere trattata male (Sissi come no) ma aveva torto marcio — Gian Maria Sainato (@giansainato) November 17, 2021

Questo, invece, lo sfogo di Giulia De Lellis: