Dopo aver fatto la corteggiatrice, la “scrittrice”, l’esperta di tendenze e la gieffina, Giulia De Lellis ha provato anche la conduzione, prima con Giortì e poi con Love Island. Nonostante la buona prova dell’influencer nel reality estivo, secondo Giuseppe Candela di Dagospia, il reality di Discovery potrebbe non essere rinnovato per una seconda stagione.

“Giulia De Lellis, in dubbio la seconda stagione del suo reality. Il debutto su Discovery + poi lo sbarco su Real Time. Il reality Love Island con la conduzione di Giulia De Lellis, al netto dei soliti comunicati shock, non ha di certo lasciato il segno. Ci sarà una seconda stagione? Una decisione sarà presa a gennaio ma considerando i costi e i risultati ottenuti sarebbe in bilico. Una bocciatura per l’influencer?”

Per adesso Discovery non ha confermano, né smentito il rumor.

Quanto ci sono mancati i Lovers di #LoveIslandItalia? Dopo questa estate bollente tornano per rincontrarsi. Cosa sarà successo? Guarda ora #LoveIslandItaliaReunion con @delellisgiulia, in esclusiva su @discoveryplusIT! link https://t.co/jQE8QJEAan pic.twitter.com/oynok1eXTH — Love Island Italia (@loveislanditaly) October 3, 2021

Love Island, il comunicato di Discovery.

“Lo show ha registrato il miglior esordio di sempre su discovery+, confermandosi di puntata in puntata come il titolo più visto in piattaforma. Nella prima settimana di rilascio, “LOVE ISLAND ITALIA” ha raggiunto alti livelli di engagement facendo registrare alla piattaforma la miglior settimana dal lancio in termini di consumo con un +50% rispetto alla media. Il dating ha conquistato il pubblico giovane (il 45% dei viewers digital ha tra i 16-25 anni e il 90% è under 45) e ha ottenuto ottimi risultati anche sui social: con quasi 400.000 interazioni è stato tra gli show più commentati della settimana, ha raggiunto complessivamente su Facebook, Instagram e Twitter oltre 3.200.000 di utenti e ha registrato 2.200.000 di impressions su Youtube”.

Quanto ci è mancata @delellisgiulia? Non vediamo l’ora della nuova puntata di #LoveIslandItaliaReunion il 3 ottobre su @discoveryplusIT!#LoveIslandItalia pic.twitter.com/qQbWNLK8n4 — Love Island Italia (@loveislanditaly) September 28, 2021

Gli amori di #LoveIslandItalia sono stati dei fuochi d’artificio o fuochi di paglia? Per scoprirlo non perdetevi #LoveIslandItaliaReunion il 3 ottobre con @delellisgiulia in esclusiva su @discoveryplusIT! pic.twitter.com/IOow0aQUjf — Love Island Italia (@loveislanditaly) September 27, 2021

Giulia De Lellis su Love Island.

“Ho dovuto riprendere a studiare l’inglese. Volevo capire meglio il format che mi hanno sì spiegato, ma vederlo è un’altra cosa. Poi io ero abituata a piccoli gruppi e mi sono ritrovata in un gruppo di duecento persone con le quali bisogna confrontarsi. Per me è stata un’esperienza incredibile sia a livello personale che sentimentale. Mi vedo portata per questo ruolo, sinceramente […] Lo desideravo tanto e credo che si veda che mi piace” ha dichiarato l’influencer romana. Un manuale di comportamento? Rimanere distaccata, non voglio influenzare i ragazzi che non hanno contatti con il mondo esterno tranne me. Anche se… ho visto delle cose per le quali mi sono dovuta morsicare la lingua. A volte mi scappa una frasetta”.

L’articolo Giulia De Lellis, brutte notizie: a rischio il suo programma tv proviene da Biccy.it.







Fonte