Giulia De Lellis sarà una delle protagoniste del nuovo film di Michela Andreozzi dal titolo Genitori VS Influencer, commedia scritta a quattro mani insieme a Fabio Bonifacci.

Nel film (in cui ci sarà anche Fabio Volo, Nino Frassica, Paola Minaccioni e Massimiliano Vado), Giulia De Lellis interpreterà Ele-O-Nora, una influencer di grande successo. Le riprese dureranno circa 6 settimane e si svolgeranno tutte a Roma e nei paraggi.

“Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene ‘rapita’ dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer – come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) – categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer… e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità”.