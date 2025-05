Giulia De Lellis annuncia con dolcezza la sua gravidanza sui social

Giulia De Lellis ha annunciato ufficialmente la sua gravidanza con un post su Instagram, dove ha condiviso dolci immagini con il compagno Tony Effe e un pancione ben visibile. L’influencer ha inteso celebrare questo momento rendendolo pubblico, dopo i rumor e le polemiche degli ultimi giorni. Ha rivelato di aspettare una bambina, prevista per l’autunno, e ha già scelto il nome: Priscilla, un nome di origine latina che significa “antica, venerabile”. La reazione dei follower è stata entusiasta, con molti amici vip che hanno lasciato messaggi di congratulazioni sotto il suo post.

Tony Effe ha confermato la scelta del nome, suscitando un affetto crescente tra i fan. Anche Andrea Damante, l’ex di Giulia, sta per diventare genitore, poiché aspetta un figlio dall’attrice Elisa Visari. Questo ha creato un interessante parallelismo, dato che Damante e De Lellis un tempo desideravano un futuro insieme. Quest’ultimo sviluppo ha portato a situazioni sorprendenti, dimostrando come i destini possano cambiare. La coppia, Giulia e Tony, sembra quindi felice e unita in questo momento speciale, mentre Damante appare preso dalla sua nuova vita familiare.

L’interesse per questa storia rimane alto, rimanendo al centro dell’attenzione mediatica e sociale. La gravidanza di Giulia De Lellis non solo ha catturato l’attenzione dei follower, ma ha anche contribuito a delineare un nuovo capitolo nella vita di entrambe le coppie.