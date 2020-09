Giulia De Lellis, dopo aver mostrato ai propri follower di Instagram i segni dell’acne, ha deciso di presentarsi alla Mostra del Cinema di Venezia con un make-up leggero.

“Sembrerò ripetitiva, ma mostrarmi con delle insicurezze in un evento del genere, non è stato semplice per me. Fino alla mezzanotte del giorno prima comunque ho accusato anch’io questa cosa. Sapendo che molti di voi convivono con problemi simili, ho pensato che questo gesto potesse essere una sorta di piccola dimostrazione e che soprattutto Venezia potesse essere il posto giusto per farlo”.