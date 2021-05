Un reality sull’amore in un resort di lusso ambientato in una Island e no, non sto parlando di Temptation Island ma di Love Island, famosissimo reality UK che sbarcherà per la prima volta in Italia grazie a Discovery+ che ne ha acquistato i diritti.

Sulla scia di Ex On The Beach di MTV, Love Island è nato come un gioco per far “accoppiare single” promettendo loro un montepremi in gettoni d’oro. La prima puntata è prevista per il prossimo 7 giugno, in concomitanza con la finale di un’altra isola molto nota, quella dei famosi di Ilary Blasi.

Intervistata da Il Corriere della Sera, Giulia De Lellis ha così parlato del suo nuovo progetto televisivo.

“Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile. Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi. Uomini e Donne per me è stata una scuola incredibile, che mi aiuta ad affrontare questo ruolo. Sono felicissima: desideravo fare un salto come questo. Mi piace buttarmi in nuove avventure, ma la televisione mi sta dando grandi soddisfazioni, mi fa sentire appagata. Cerco di non farmi toccare dalle critiche. Quando il mio libro è stato così a lungo primo in classifica so che molti non hanno apprezzato e lo comprendo… eppure è successo“.

Giulia De Lellis per Love Island: “Concorrenti molto belli”

Per Giulia De Lellis il segreto di Love Island sta nella sincerità dei concorrenti.

“Bisogna essere sinceri. Io mi auguro che i concorrenti di Love Island lo saranno… cercherò di vigliare. Al momento ho già intuito in loro molta energia… e sono anche molto belli“.

