Si è conclusa la prima settimana di Love Island Italia e Giulia De Lellis, checché ne dicano i detrattori, ha saputo narrarlo alla perfezione il gioco fra perle di saggezza degne dei migliori meme di Facebook e parole random del gergo del programma che piano piano entreranno a far parte del nostro dizionario di trasher. Uno scambio di coppia è un recoupling, un nuovo single che cerca compagnia è un bombshell. Tutto chiaro fin qua, giusto?

Con la prima settimana abbiamo assistito anche alla prima eliminazione: si tratta del toscano di origini romene, Daniel, non scelto da nessuna ragazza.

La rossa Giulia ha infatti scelto Christian, la new entry Mary ha scelto Manuel, Rebeca ha scelto il suo Wolf (che è entrato nel programma omettendo un particolare), Giulietta a sorpresa ha scelto Denis e Monica quindi ha scelto di default Cesare. Infine Cristina ha scelto Antonino, con cui ha limonato per tutte le ultime 48 ore.

Daniel non è stato scelto da nessuno ed è quindi già tornato a Carrara. Ma per uno che esce, due entrano: la bella Yulia ed il muscoloso Yuri, il bel Yuri Pennisi star di BitchyX.it.

“Sono consapevole che un video simile sul mio profilo non se lo sarebbe aspettato nessuno” – ha scritto Yuri Pennisi su Instagram ieri localizzandosi in Spagna – “Però sì, è successo: oggi sono partito per un viaggio. Wow. Penso che si possa vedere quanto io sia contento. Non ci sentiremo per un po’, auguratemi il meglio… ci sentiremo presto. Mamma ti amo! Ciao”.

Love Island Italia va in onda tutti i giorni su Discovery+ o gratuitamente su Real Time.

È arrivato il momento del Recoupling! 🔥 Scoprite subito chi sarà il primo eliminato di #LoveIslandItalia, la nuova puntata è ora su @discoveryplusIT! ✈️ #seiprontoainnamorarti pic.twitter.com/Nfrmwj9HBz — Love Island Italia (@loveislanditaly) June 11, 2021

Love Island Italia, le coppie della prima settimana