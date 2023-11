Giulia Cecchettin, sindaco: "La ricorderemo con una fiaccolata" – Video

Luca Martello, sindaco di Vigonovo, comune alle porte di Venezia, ha organizzato per domenica 19 novembre alle ore 19 una fiaccolata per ricordare Giulia Cecchettin, la 22enne – picchiata e portata via dall’ex fidanzato Filippo Turetta – trovata senza vita vicino il Lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Un annuncio fatto dal primo cittadino dopo aver lasciato la villetta a due piani in via Leonardo da Vinci dove ha abbracciato i familiari. “Ricorderemo Giulia e soprattutto dimostreremo alla famiglia l’affetto e quanto vissuto insieme in questi giorni. Invito tutti i cittadini di Vigonovo a partecipare perché in un momento così difficile speriamo che l’affetto di tutti possa servire loro”. (dall’inviata Antonietta Ferrante)