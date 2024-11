Giulia Cecchettin, la risposta della sorella Elena a Valditara

Elena Cecchettin, sorella di Giulia, esprime il suo dolore e la sua frustrazione in un post su Instagram in occasione della presentazione della fondazione intitolata alla ventiduenne di Vigonovo, uccisa dal suo ex fidanzato. Le sue parole rispondono alle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, il quale aveva associato l’aumento delle violenze sessuali all’immigrazione durante il videomessaggio di inaugurazione della fondazione.

Elena denuncia come la sua famiglia abbia dovuto affrontare due anni di sofferenza e come siano state costrette a raccogliere le forze per creare un’iniziativa che possa aiutare altre donne a prevenire la violenza di genere e a supportare quelle già vittime di abusi. Si chiede quale sia stato l’intervento del governo in questo anno di dolore e perché le famiglie delle vittime debbano essere sempre quelle che si attivano per creare cambiamenti.

Ritornando sui momenti difficili, Elena ricorda il giorno in cui ha ricevuto la devastante notizia della morte di Giulia, evidenziando il periodo di lacrime e ricordi ma anche di lotta per la memoria della sorella. Questa lotta, sottolinea, si traduce ora in un impegno sociale verso un cambiamento reale e significativo. L’obiettivo è chiaro: evitare che altre famiglie debbano vivere un’esperienza simile e garantire che le proprie “sorelle rimangano vive”.

La fondazione, secondo le intenzioni della famiglia, non deve solo ricordare Giulia ma deve fungere da catalizzatore per il cambiamento sociale, affrontando il problema della violenza di genere in modo concreto e non solo attraverso la retorica. Elena Cecchettin, con la sua testimonianza, invita a una riflessione profonda sul tema della violenza e su come la società possa intervenire in modo efficace per proteggere le donne e prevenire episodi tragici come quello che ha colpito la sua famiglia. In definitiva, il suo messaggio è una chiamata all’azione non solo per le istituzioni ma anche per la società nel suo complesso affinché si fermi questa spirale di violenza e dolore.