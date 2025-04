Giulia Cecchettin, il post di papà Gino dopo le motivazioni dell’ergastolo a Turetta

“Denunciare è un atto di coraggio immenso. Fallo per te. Fallo per chi verrà dopo di te”. Così Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio l’11 novembre 2023, esprime il suo dolore e invita alla denuncia della violenza. Le sue parole giungono dopo la sentenza che ha condannato l’ex fidanzato Filippo Turetta all’ergastolo, provocando polemiche riguardo le motivazioni del giudice.

Elena Cecchettin, sorella di Giulia, critica la sentenza sostenendo che segna un “terribile precedente”. Su Instagram, evidenzia il mancato riconoscimento dell’aggravante di stalking, nonostante Turetta abbia inferto 75 coltellate. Elena afferma che non riconoscere tali aggravanti significa sottovalutare la violenza di genere, la quale inizia molto prima dell’atto violento. Sottolinea che il vero problema è la giustificazione della violenza e l’indifferenza verso le fasi che precedono il femminicidio.

“Se neanche un numero così elevato di coltellate viene considerato crudeltà, allora abbiamo un problema”, scrive Elena. Affronta anche il fatto che Turetta, dopo aver redatto un piano di omicidio, sia riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine per una settimana prima di essere catturato. “Se viene considerato inesperto, allora non valorizziamo la vita umana”, aggiunge. Elena conclude con una riflessione sulla giustizia, affermando che deve non solo chiarire il passato ma anche prevenire il futuro. Se gli omicidi non vengono riconosciuti come brutali dalla giustizia, si corre il rischio che simili atti vengano ripetuti.