Giulia Cecchettin, il difficile compito della difesa di Turetta: cosa chiede per l’assassino

Assistere Filippo Turetta, ventiduenne che ha confessato di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è un compito difficile ma necessario. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, punta a garantire una pena giusta, evitando il populismo della reazione immediata e assicurandosi che la condanna rimanga nel rispetto della legalità. Durante un’arringa di oltre tre ore, Caruso ha sollevato l’importanza della funzione rieducativa della pena, definendo l’ergastolo come “vendicativo, inumano e degradante”, da infliggere con cautela, considerando che Turetta è un giovane.

Turetta ha privato Giulia di “sogni e progetti” il 11 novembre 2023, ma la difesa non cerca giustificazioni. Riconosce che l’imputato ha agito in uno stato di emotività e concitazione, insistendo che non c’era premeditazione. Secondo Caruso, contrariamente a quanto affermato dal pubblico ministero, Turetta non era lucido nel suo agire, e le sue azioni sono state caratterizzate da “intermittenza” e insicurezza.

La difesa contesta anche le prove di premeditazione addotte dalla pubblica accusa, sostenendo che la lista di oggetti creata giorni prima del femminicidio non implica necessariamente una volontà chiara di omicidio. Turetta, descritto come “ossessionato” da Giulia, mostrava comportamenti che, sebbene insistenti, non raggiungevano il livello di stalking, che presuppone uno stato di paura reale e duraturo.

L’amore tra i due è descritto come “tossico”, con Giulia caratterizzata da una personalità brillante, mentre Turetta appare timido e insicuro. Caruso sottolinea che se Giulia avesse avuto paura, non avrebbe continuato a frequentare Turetta. L’imputato, consapevole della sua situazione, sembra rassegnato a trascorrere la maggior parte della sua vita in carcere, e gli avvocati chiedono che venga riconosciuta una serie di attenuanti generiche, aspirando a evitare l’ergastolo, con decisione prevista per il 3 dicembre.