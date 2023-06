Giulia Cavaglià su un’ex gieffina: “Non merita il successo che ha”

Oggi il Twitter trash è monopolizzato dal dramma della rottura dei Donnalisi e delle lacrime di Antonella Fiordelisi in diretta, ma i più attenti si sono accorti che c’è un’altra polemica che non merita di passare inosservata. Giulia Cavaglià durante un’ospitata su Radio RDS ha lanciato una shade ad una collega. Dovendo rispondere alla domanda ‘chi del mondo dello spettacolo non merita il successo che ha‘, l’ex tronista ha risposto facendo il nome di Delia Duran, che – secondo lei – ha molto successo solo perché bella.

“Chi dello spettacolo che conosco non merita il suo successo? Mi verrebbe da dire Delia Duran. Per il senso che ha un sacco di successo, ma ha il suo successo solo perché è una bellissima ragazza, però non le attribuisco altre doti”.

Il coraggio, l’audacia. Delia non solo è promotrice e attivista dell’amore libero, madrina dello scarico energetico, protettrice delle alchimie e chimiche artistiche, pantera latina e musa del Man, ma a Temptation Island e soprattutto al GF Vip ci ha regalato perle indimenticabili.

Ma soprattutto: Giulia Cavaglià lo sa fare questo?…



delia almeno ha la capacità di non perdere i voli aerei seduta al gate, dimmi se non è una dote questa pic.twitter.com/aCtC8l8tma — escarico energetico ✨ (@deliasupporter) June 24, 2023

